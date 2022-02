Pensionist (83) ging auf Kreta in Flammen auf

Österreicher fing Feuer und kam zu Sturz

Den wenig später eingetroffenen Einsatzkräften blieb nur noch die Bergung des verbrannten Leichnams. Laut ersten Ermittlungen der griechischen Behörden könnte ein Defekt des unweit des Bettes gestandenen Elektroherdes das Feuer ausgelöst haben. Das Opfer dürfte beim Anheizen in Brand geraten, gestürzt und am Ende verstorben sein. Bei der veranlassten Obduktion sind jedenfalls keine Anzeichen auf Fremdverschulden festgestellt worden. Was die ursprüngliche Ermittlungstheorie bestätigt.