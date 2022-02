Eleonore Schönborn mit 101 Jahren verstorben

Bewegte Familiengeschichte

Eleonore Schönborn hatte eine bewegte Familiengeschichte. In Brünn geboren als Freiin von Doblhoff wuchs sie in Mähren auf und heiratete einen Maler. Mit ihren Kindern musste sie 1945 aus der Tschechoslowakei fliehen und siedelte nach Österreich. 1950 ließ sie sich in Vorarlberg nieder, wo sie - geschieden und Mutter von vier Kindern - bei der Firma Getzner bis zur Prokuristin aufstieg. In ihrer Wohngemeinde Schruns war sie erste Gemeindevertreterin.