„Angst ist momentan das große Gefühl“

Man weiß ja erst im Nachhinein, dass es ein Irrweg war. Vorher weiß man es ja nicht. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich hätte diesen Mann heiraten sollen und nicht jenen, den ich geheiratet hab. Mit dem einen Mann, der sehr um mich geworben hat, es aber nicht ausgesprochen hatte, wäre ich vielleicht in Böhmen geblieben. Bestimmt sogar. Nun habe ich aber den anderen geheiratet. Es war Krieg. Wir kannten uns erst ein paar Tage. Die Verwandten haben natürlich sehr gewarnt und gesagt, wir sollten doch warten, bis der Krieg vorbei ist. Aber das wollten wir beide nicht, und so haben wir schnell geheiratet. Mein Mann, der nie ein rechtes Zuhause hatte, wollte eine Hoffnung mit in den Krieg nehmen, daran er sich klammern konnte. Und ich auch. Jetzt kann man natürlich sagen, es war ein Irrweg, aber so einfach ist es nicht. Schauen Sie meine vier Kinder an! Sie sind kein Irrweg. Sie sind alle toll.