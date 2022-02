Eishockey-Match für Ex-Crack Konradsheim

Am Samstag (19.30) empfangen die Zeller EIsbären in der Quali-Runde B für das Pre-Playoff der Alps Hockey League Gröden. Alle Einnahmen gehen an die Familie Konradsheim. Corin Konradsheim war 2017 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Seitdem kämpft sich der ehemalige Eishockeyspieler zurück ins Leben.