Vierte Amtszeit für Winkler in Kitzbühel?

„Krone“: Sie haben als Motto „Zommhoitn“ ausgegeben. Kam das zu kurz?

Klaus Winkler: Die Pandemie und das Hin und Her in der Bundespolitik hat tiefe Risse hinterlassen. Da müssen wir jetzt gegensteuern, es darf niemand ausgegrenzt werden. Zusammenarbeit im Gemeinderat ist mir wichtig. Rund drei Viertel meiner Anträge sind entweder einstimmig oder nur mit einer Gegenstimme beschlossen worden. Der Wahlkampf ist bisher relativ fair verlaufen. Ich hoffe, das bleibt so.