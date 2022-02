Australier wollen Klimakrise mit Drohnen trotzen

Expertin: „Aufforstung an falscher Stelle kann Ökoystem zerstören“

Ähnlich sieht das auch Anke Frank. Die deutsche Ökologin lebt und arbeitet im 233.000 Hektar großen Pilungah-Reservat in der Simpsonwüste in Queensland, das traditionell den Wangkamadla-Aborigines gehört. Geschützt werden hier etwa die kreisartig wachsenden Spinifexgräser, die in ariden Regionen weit verbreitet sind. „Das Gras bietet eine Menge Schutz“, sagt Anke Frank. „Es ist sehr pieksig und Raubtiere haben ein Problem, Tiere darunter zu fangen.“