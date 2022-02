Sanktionen fix: So straft die EU jetzt Russland ab

Weitere Sanktionen möglich

Wie der EU-Rat am späten Mittwochnachmittag mitteilte, wurden die Sanktionen im Umlaufbeschluss von den 27 Mitgliedsstaaten beschlossen. Für die folgenden Stunden war die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt geplant. Damit wären die Strafmaßmaßnahmen dann in Kraft. Bereits am Dienstagabend hatten sich die Außenminister der EU-Staaten politisch auf das Sanktionspaket geeinigt. Der französische Regierungssprecher Gabriel Attal kündigte indes bereits mögliche weitere Sanktionen an. „Wir werden vor keiner Anstrengung und keinen Sanktionen zurückschrecken“, sagte er am Mittwoch in Paris.