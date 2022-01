Willkommen bei Sturm, Wikinger-Blondschopf!

„Den kriegt Sturm nie im Leben. Da sind schon Rapid und deutsche Klubs dran“, antwortete ein Fußball-Kapazunder im Dezember auf die „Steirerkrone“-Frage, ob ein Wechsel von Luca Kronberger zu den Schwarzen im Busch sein könnte. Einen Tag später gab Sturm den Transfer des Admira-Talents an die Mur bekannt. Andreas Schicker hat - wie schon bei Kelvin Yeboah - die Konkurrenz alt aussehen lassen! Jetzt arbeitet der schwarze Sportchef am nächsten Transfer-Hammer! Der Wechsel von Rasmus Højlund (18) ist so gut wie in trockenen Tüchern. Laut der Dänen-Presse soll das Stürmer-Juwel des FC Kopenhagen einen Viereinhalb-Jahresvertrag unterschreiben. Ablöse? 2,5 Mio. Euro! „Blödsinn“, schüttelt ein Insider den Kopf, „die Ablöse beträgt deutlich weniger!“ Schicker lächelte die Transferhektik weg, wiederholte gebetsmühlenartig: „Nix ist fix, wir reden mit mehreren Kandidaten. Ich schau mir am Abend den Test unserer Amateure an.“ Der Sportchef die Ruhe in Person.