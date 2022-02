Fischotter-Jagd: Brisanter Fallenfund bei Teich

„Legale Methoden zur Vertreibung“

Anzeigen gegen die unbekannten Täter wegen Tierquälerei an das Referat für Umweltkriminalität des Bundeskriminalamtes sowie an die Polizeiinspektion in Heidenreichstein folgten. Darin warnen die Fachleute von Tierschutz Austria auch davor, dass durch derartige Fallen auch anderes Wild sowie Haustiere oder sogar kleine Kinder bei Spaziergängen schwer verletzt werden könnten. Petrovic betont: „Dabei gibt es auch ganz legale Methoden, um Fischotter zu vertreiben. Für die Errichtung von Elektrozäunen um Teiche gibt es sogar Förderungen.“