Royales Style-Duell: Kate traf Mary in Kopenhagen

Kate tollte mit Kindern im Wald herum

Noch am Vormittag zeigte sich Kate bei einem Termin an der Stenurton Forest School, an der Kinder bis zu sechs Jahren außerhalb des Klassenzimmers in der freien Natur spielen können, von ihrer legeren Seite. Die schwarzen Skinny-Jeans setzten Kates schlanke Beine dabei perfekt in Szene, ein cremefarbener Rollkragenpulli und die dunkelgrüne Jacke von Barbour sorgten dafür, dass die 40-Jährige nicht ins Frieren kam.