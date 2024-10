Katzenberger enthüllt belastendes Herzleiden

Panikattacken beim Autofahren

Besonders in stressigen Situationen, wie beim Autofahren, kommt es bei Katzenberger häufig zu Panikattacken. „Ich bekomme dann das Gefühl, dass niemand da ist, der mir helfen könnte“, schilderte sie. In solchen Momenten musste sie oft anhalten, um sich zu beruhigen. Die Symptome beschreibt sie als „einen Paukenschlag gegen die Brust“ und einen Schwindel, der sich anfühlt, als würde das Blut plötzlich in den Kopf schießen.