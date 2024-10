Ex-Kinderstar Selena Gomez ist jetzt Milliardärin!

Vom Kinderstar zur Milliardärin

Selena Gomez begann ihre Karriere als Kinderstar in der beliebten Disney-Channel-Serie „Die Zauberer vom Waverly Place“, wo sie schnell große Bekanntheit erlangte. Nach ihrem Durchbruch im Fernsehen baute sie ihre Musikkarriere erfolgreich auf und veröffentlichte mehrere Alben, die weltweit die Charts stürmten. Hits wie“ Come & Get It“ und „Hands to Myself“ machten sie zu einem festen Bestandteil der Popmusikszene.