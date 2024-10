Fanning über Hollywoods dunkle Seite für Kinder

Indiskrete Fragen

Fanning erzählte, dass sie in jungen Jahren eine verstörende Phase durchlief, in der sie trotz ihres zarten Alters von Journalisten oft indiskrete Fragen zu ihrem Leben im Rampenlicht erhielt. „Ich erinnere mich, dass mich Journalisten als Kind fragten: ,Wie willst du verhindern, dass du ein Mädchen für die Klatschpresse wirst?‘“, berichtet sie. „Die Leute stellten mir wirklich unangemessene Fragen. In einem Interview fragte mich jemand: ,Wie kannst du überhaupt Freunde haben?‘ Da dachte ich mir nur: ,Was soll das?‘“