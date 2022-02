Ukraine-Krise: Hat Österreich etwas zu sagen?

Unsere Bedeutung in der EU ist nach Sebastian Kurz verblasst

Denn unsere Stimme in Europa war schon einmal stärker. Die Zeiten, in denen wir ein aufstrebender Macht-Stern in der Union waren, sind spätestens seit dem Abgang des europäischen Strahlemanns Sebastian Kurz verblasst. Und auch Aussagen wie zuletzt der Geschichtsrelativismus unseres Außenministers („Wir haben 1938 am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn man alleine gelassen wird“) tun unserem seriösen Ansehen in der Welt nichts Gutes. Solche Unsensibilitäten sollte man sich lieber sparen, wenn man am internationalen Parkett etwas heißen will.