Islamische Sittenwächter sitzen in den Familien

Die neunjährige Esma lebt erst seit Kurzem hier. Sie trägt einen schwarzen Hidschab. Ein Kopftuchverbot an Schulen wurde ja bekanntlich vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Manchmal lerne ich mit ihr in der Kleingruppe Deutsch. Esma lernt schnell. So hat sie unlängst bei einem Spiel gewonnen. Das Mädchen jubelte und riss sich dabei das Kopftuch herunter.