Doppelmord an Ehepaar: Tochter (16) unter Verdacht

Gut sechs Wochen nach einem mutmaßlichen Doppelmord im deutschen Bundesland Bayern gibt es eine zweite Tatverdächtige: die 16-jährige Tochter des getöteten Ehepaars. Im Zuge der noch andauernden Ermittlungen habe sich gegen sie der dringende Tatverdacht erhärtet, als Mittäterin an der Ermordung ihrer Eltern beteiligt gewesen zu sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. „Das Tatmotiv dürfte wohl in innerfamiliären Streitigkeiten zu suchen sein“, hieß es.