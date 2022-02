Harry verlängert Mietvertrag für Frogmore Cottage

Harry und Meghan: Neues Leben in den USA

Dabei schien es in den letzten zwei Jahren so, als habe Prinz Harry fast alle Brücken in seine alte Heimat abgebrochen. Lediglich zweimal kehrte er nach London zurück: zum Begräbnis seines Großvaters im April 2021 und wenige Wochen später, als zum 60. Geburtstag von Prinzessin Diana eine Statue der „Königin der Herzen“ enthüllt werden sollte.