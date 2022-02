Dramen & Corona: Stürmische Zeiten bei den Royals

Andrew kauft sich aus Missbrauchs-Prozess frei

Die dramatische Kaskade begann am Dienstag, als ein Gericht in New York eine Erklärung herausgab, die es in sich hat: „Virginia Giuffre und Prinz Andrew haben eine außergerichtliche Einigung erzielt“, heißt es darin. Der geschlossene Vergleich, der den 62-Jährigen Berichten zufolge bis zu zwölf Millionen Pfund kosten soll, ist der vorläufige Endpunkt in Andrews Missbrauchsskandal.