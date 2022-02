Sepp Straka sackt 189.000 Dollar für Platz 15 ein

Die 2,16 Millionen Dollar für den Sieg holte in Pacific Palisades Joaquin Niemann. Für den 23-Jährigen war es der zweite Turnierstart nach einer mehrmonatigen Auszeit in Chile. Niemann sagte dazu: „Kein Zweifel. Ich habe es gebraucht.“ Was machte er daheim? „Party, Party, Party. Wir genossen die Gesellschaft von Freunden, lebten das Leben.“