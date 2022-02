Bei Verabschiedung: In der Hofburg floss der Honig

Ein Glas Honig und chinesische Glückskekse waren in der Wiener Hofburg Blickfänge bei der Verabschiedung von Österreichs Team für die Paralympics in Peking (4. bis 13. März). Den Honig erhielt Gastgeber Alexander Van der Bellen von Rene Eckhart. Der Snowboarder stammt wie der Bundespräsident aus dem Kaunertal in Tirol: „Ich komme aus dem Dorf Platz. Das liegt drei Kilometer entfernt von Feichten, wo Herr Van der Bellen aufgewachsen ist. Da lag es nahe, dass ich ihm ein Glas Pinienhonig von der Kaunertaler Braunelle mitbringe.“