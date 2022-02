„Kleines aber feines“ Team vertritt Österreich

Der 30-jährige Kärntner hat 2014 in Sotschi Doppelgold geholt und kürzlich bei der für Österreich so erfolgreichen Para-Ski-WM in Norwegen erneut mit zwei Mal Gold überrascht. „Es ist dort alles aufgegangen“, ist Salcher bewusst, dass Peking noch einmal anders wird. „Der Schnee ist ein bisschen wie in Nordamerika. An sich taugt mir das aber“, so Salcher, dessen Umfeld mit den Serviceleuten während der Olympischen Spiele Kontakt hatte. Salcher ist der erfolgreichste Para-Wintersportler Österreichs, die Erwartungshaltung daher groß. „Ich weiß, was ich leisten kann. Mein Ziel ist eine Medaille, egal welche Farbe.“