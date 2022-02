Hongkong: Ungeimpfte dürfen nicht in Supermarkt

Hongkong lange Zeit mit „Null-Corona-Strategie“ erfolgreich

Nach zwei Jahren weitgehend erfolgreicher Vorbeugung gegen das Virus erreichte die Zahl neuer Infektionen in Hongkong, das eine „dynamische Null-Corona-Strategie“ verfolgt, in den vergangenen Tagen immer neue Rekordwerte. Allein am Montag waren 7533 neue Fälle bei einer Einwohnerzahl von 7,4 Millionen Menschen gemeldet worden.