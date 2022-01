Hongkong lässt Hamster aus Sorge vor Corona töten

Im Anschluss an die Erkrankung der Inhaberin seien Hamster im Geschäft positiv getestet worden, die aus den Niederlanden importiert worden waren. Wie die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ und andere Hongkonger Medien übereinstimmend berichteten, wurden Geschäfte und Hamster-Halter am Dienstag aufgefordert, ihre Tiere einschläfern zu lassen. Betroffen seien alle Nager, die nach dem 22. Dezember gekauft wurden. Auch einige andere Kleintiere in Tierhandlungen sollen demnach vorsorglich getötet werden.