Grenzkontrollen zu Österreich werden weitergeführt

Deutschland will jene Grenzkontrollen, die als Folge der Fluchtbewegung 2015 zu Österreich eingeführt wurden, vorerst weiterführen, hat die deutsche Innenministerin Nancy Faeser bei ihrem Besuch in Wien am Montag signalisiert. Auf mehrere Journalistenfragen nach einer etwaigen Aufhebung der Kontrollen antwortete die SPD-Politikerin: „Solange die Notwendigkeit besteht, werden wir diese Ausnahmesituation ganz genau definieren.“ Sie betonte gleichzeitig: „Das soll auch so bleiben, dass das Ausnahmesituationen sind.“