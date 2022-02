Caritas-Chef: Energiebonus soll gespendet werden

„Soll ich noch essen oder heizen?“

Als möglichen Lösungsweg solle es die Regierung ermöglichen, die bald an alle Haushalte verschickten Gutscheine an jene Menschen weitergeben zu können, „die in größerer Not sind“. Die explodierenden Energiepreise würden vor allem viele Familien, Alleinerziehende und Mindestpensionisten betreffen, führt er weiter aus. In den Caritas-Sozialberatungsstellen seien alleine im letzten Jahr 60.000 Menschen in diese Richtung unterstützt worden. Viele davon stünden gerade zum Monatsende oft vor der Frage: „Soll ich noch essen oder heizen?“