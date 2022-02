„Politik wegen hoher Energiekosten gefordert“

Denn die aktuellen Energiepreise sind laut Salzer zu einem großen Teil politischen Entscheidungen geschuldet. Eine Maßnahme zur Eindämmung der Kostenexplosion bei Strom und Gas könnte etwa eine Kompensation für erhöhte Strompreise aufgrund hoher CO2-Zertifikatekosten sein. „Das ist in anderen EU-Ländern bereits längst üblich“, betont der Industrie-Chef. Die Zeit dränge jedenfalls, denn bereits jetzt sehen sich viele Unternehmen gezwungen, die gestiegenen Kosten in den Verkaufspreisen weiterzugeben. „Sonst wären die Verluste in der Produktion zu hoch“, so Salzer.