Nur 323 Steirer ließen sich am Sonntag impfen

So wenig Neuinfektionen wie noch nie im Februar

Im Sinken begriffen sind derzeit aber auch die Infektionszahlen in der Steiermark - wenn auch auf hohem Niveau. Am Sonntag kamen 2455 Neuinfektionen dazu. Das ist der niedrigste Wert im Februar! Mit 36.178 Personen sind nun deutlich weniger als 40.000 aktiv infiziert. In den steirischen Krankenhäusern befinden sich 304 Covid-Infizierte auf Normalstationen, 28 sind auf Intensivstationen.