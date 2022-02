Steirische Impfbusse fahren nur noch bis Ende März

„Fortschritte im Millimeterbereich“

In den vergangenen sieben Tagen gab es nur 21.735 Corona-Impfungen in der Steiermark. In der Woche davor es noch knapp 27.000 - die Tendenz ist also weiter sinkend. Das gilt auch für Erstimpfungen, es sind im Schnitt lediglich 270 im Tag. Von „Fortschritten im Millimeterbereich“ spricht der stellvertretende Landesamtsdirektor Wolfgang Wlattnig.