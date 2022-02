Schmiererei bei Teststraße: „Sinnbefreite Aktion“

„Solche Vorfälle sind auf das Schärfste zu verurteilen. Das Zeichen, das damit verbreitet wird, ist überhaupt kein schönes“, findet Vera Pramberger, SP-Bürgermeisterin von Kirchdorf, klare Worte nach der Attacke in der Nacht auf Sonntag. Mitarbeiter der lokalen Teststraße beim ASKÖ-Sportplatz wurden am Sonntag in der Früh von den „Schmierereien“ überrascht. Auf einer Plane stand groß „Impfen ist Mord“, „Volksverrat“ oder „Zwang“.