Impfgegner verwüsten und beschmieren Teststraße

In der Nacht auf Sonntag haben Impfgegner in Kirchdorf in Oberösterreich eine Teststraße verwüstet und mit Parolen beschmiert. Unter anderem war von „Impfen ist Mord“, „Zwang“ oder „Volksverrat“ zu lesen. Die Mitarbeiter der Teststraße selbst sorgten in der Früh wieder für Ordnung und es konnte am Sonntag normal getestet werden.