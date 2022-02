Royals in Sorge: Queen mit Coronavirus infiziert

Queen ließ Camilla besondere Ehre zuteilwerden

Am 6. Februar beging Queen Elizabeth ihr 70-jähriges Thronjubiläum und ließ zudem ihrer Schwiegertochter eine besondere Ehre zuteilwerden. In einem Statement bekundete die Königin ihren Wunsch, dass Herzogin Camilla eines Tages an der Seite von Thronfolger Prinz Charles den Titel Königsgemahlin tragen soll.