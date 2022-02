Prinz Charles hat sich erneut mit Corona infiziert

Eigentlich hätte Prinz Charles am Donnerstag eine Veranstaltung in Winchester besuchen sollen. Doch diese wurde nun, wie alle weiteren, abgesagt. Der Vater von Prinz William und Prinz Harry wurde nämlich in der Früh positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der Palast offiziell bekannt. Am Mittwochabend hatte Charles gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Camilla (74) an einem Empfang im British Museum in London teilgenommen.