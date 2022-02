Dreifach geimpfte Herzogin Camilla hat Corona

Corona grassiert richtig in den europäischen Königshäusern. König Felipe, der erst Ende Jänner mit seiner Frau Königin Letizia auf Österreichbesuch war, wurde am 9. Februar positiv auf Corona getestet. Am selben Tag wurde bekannt, dass es auch Königin Margrethe II. (81) von Dänemark getroffen hat. Die Königin hatte nur milde Symptome, hieß es, und ist mittlerweile genesen.