Mit Auto überschlagen: 18-Jähriger schwer verletzt

Schwerer Unfall Samstagnacht auf der Murtal-Schnellstraße (Steiermark): Ein 18-jähriger Lenker verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und krachte in eine Betonwand am Straßenrand: Der Pkw überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert.