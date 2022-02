Streit ums Aufräumen endet mit Morddrohung

Bierflasche auf den Kopf geschlagen

Ebenfalls ein Streit in einem Wohnhaus hatte bereits am Donnerstagabend in einer Wohnung in Wien-Liesing zu drei Verletzten geführt, berichtete die Polizei am Samstag. Die Beamten wurden in ein Stiegenhaus gerufen. Sie trafen einen 33-Jährigen an, der angab, mit zwei weiteren Personen in einer Wohnung Alkohol konsumiert zu haben. Es sei zu einem handfesten Streit gekommen. Dabei soll er von einem 35-Jährigen geschlagen und mit dem Umbringen bedroht worden sein. Daraufhin habe er ihm mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen.