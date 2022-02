Bayern quälen sich gegen Schlusslicht Fürth zu 4:1

Zum Ende einer schwierigen Woche hat der FC Bayern dank Robert Lewandowski eine Blamage gegen Außenseiter Greuther Fürth abgewendet! Beim nach der Pause erzwungenen und am Ende zu hohen 4:1 gegen den Tabellenletzten erinnerte der Münchner Serienmeister am Sonntag in der Bundesliga lange Zeit an die misslungenen Auftritte beim 2:4 in Bochum und beim 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Salzburg.