Zum 65. Geburtstag: Falco-Spezial auf krone.tv

RUDI BACKSTAGE SPEZIAL Teil 2: War es Selbstmord?

Dolezal vor Ort in der Dominikanischen Republik mit klaren Antworten auf alle Gerüchte. Bis heute wird in Falco-Fan-Foren und in den sozialen Medien spekuliert: War Falcos Autounfall Selbstmord? War die Textzeile „Muss ich denn sterben um zu leben“ in seinem Song „Out Of The Dark“ eine Vorankündigung? Rudi recherchierte vor Ort und macht in seiner Sendung Schluss mit den Gerüchten: „Es war KEIN Selbstmord - Hans rutschte betrunken und high mit dem Fuß von der Kupplung seines Autos ab...“