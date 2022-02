Abfallentsorgung wird in Kärnten einfacher

Die Entsorgung von Plastik und Dosen soll vereinheitlicht werden. Ab Jänner 2023 werden in den gelben Säcken landesweit Plastikflaschen, Getränkekartons, Metallverpackungen, Joghurtbecher und Folien gesammelt. Bisher gibt es in den sechs Abfallverbänden in Kärnten ja unterschiedliche Richtlinien, was immer wieder für Verwirrung sorgt.