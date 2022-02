Norwegens Langlaufstar startet über 50 Kilometer

Mittlerweile ist Krüger in Zhangjiakou angekommen und fit genug, um als einer von vier Norwegern die 50 km in Angriff zu nehmen. „Ich bin wirklich froh, endlich hier zu sein. In Italien musste ich lange warten, daher freue ich mich darauf, endlich meine Chance zu bekommen“, sagte er am Donnerstag.