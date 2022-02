„Bankinstitut“ brachte Feldkirchner um viel Geld

Im Glauben, eine SMS von seinem Bankinstitut erhalten zu haben, betätigte ein 48-jähriger Feldkirchner am 9. Februar einen in der Nachricht befindlichen Link. Infolgedessen wurde der Mann auf eine Internetseite weitergeleitet und auf dieser dazu aufgefordert, seine Zugangsdaten einzugeben, um die Registrierung in seinem Online-Banking zu aktualisieren.