LASK-Talente fliegen aus Paschinger Stadion raus!

Bis Februar 2023 dürfen Profis in Pasching spielen

Wobei sich die Gemeinde die Entscheidung nicht einfach gemacht hatte. So wurden Stadion-Anrainern verkehrstechnische Verbesserungen an Spieltagen zugesichert. Dazu musste der LASK die Lärmbelästigung reduzieren. Zudem wurde ein E-Rasenmäher angeschafft und statt eines lauten Notstrom-Aggregats für den Motor der Drehbanden ein fixer Stromanschluss installiert. „Dazu darf der FC Juniors nur noch bis Saisonende in Pasching spielen“, sagte Hofko. Was mit Franz Mayer der nichts ahnende Präsident der LASK-Talenteschmiede von der „Krone“ erfuhr. Obwohl der Chef des Zweitligisten bis gestern in einer zweitägigen Klausur mit LASK-Granden in Wesenufer gewesen war