Short Track: Satffel-Gold für Kanadas Männer

Kanadas Männer haben sich am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Peking die Goldmedaille in der 5.000 m-Short-Track-Staffel gesichert. Das Team ergriff die Flucht nach vorn und hielt die südkoreanische Staffel bis zum Schluss auf Distanz. Dritte wurden die Italiener. Die südkoreanische Welt- und Olympiarekordhalterin Choi Minjeong siegte kurz darauf über 1.500 m im Einzel vor der Italienerin Arianna Fontana und der Niederländerin Suzanne Schulting.