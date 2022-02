Alkolenker krachte beinahe gegen Tunnelmauer

Am Dienstagabend krachte auf der A10 im Tauerntunnel ein 59-Jähriger beinahe zweimal gegen die Tunnelmauer. DIe Polizei konnte den PKW bei St. Michael stoppen. Ein Alkotest ergab 1,18 Promille. Ebenfalls am Dienstagabend wurde eine beeinträchtigte Pkw-Lenkerin im Bereich der Enzersberg Landesstraße in Thalgau gemeldet. Bei der 42-Jährigen wurden 2,18 Promille festgestellt. Beiden Alkolenkern wurde der Führerschein abgenommen.