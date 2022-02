Niceshops übernimmt Mehrheit an Austroconnect

„Mit der Mehrheitsbeteiligung an AustroConnect schaffen wir die Voraussetzung dafür, die CO 2 -neutrale Zustellung unserer Pakete in vielen europäischen Metropolen anzubieten. Es ist ein weiterer konsequenter Schritt, den wir machen, um den Onlinehandel noch ökologischer zu gestalten.“, erklärt Niceshops-Geschäftsführer Christoph Schreiner. AustroConnect ist ein Spin-off der Fuhrwerk Logistik GmbH (Veloblitz Graz) und wickelt bisher die Paketzustellung per Fahrradboten in österreichischen Ballungsräumen ab.