9. Sieg in Folge! Boston führt Philadelphia vor

Die Boston Celtics haben am Dienstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf beeindruckende Art und Weise ihren neunten Sieg in Serie eingefahren. Der Rekordmeister führte die Philadelphia 76ers in deren eigener Halle mit 135:87 vor. Die Celtics feierten im 457. Duell mit ihrem langjährigen Erzrivalen den bisher höchsten Sieg. 25 versenkte Dreipunkter bedeuteten zudem einen Klubrekord.