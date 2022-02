Italiens Tourismusminister will Aus für 3G-Regel

Um Touristen nicht mit dem Hantieren des 3G-Nachweises zu verärgern, will Italiens Tourismusminister Massimo Garavaglia diese Regel ab April abschaffen. Dabei solle sich Italien an Spanien und Frankreich ein Beispiel nehmen, sagte er zur Tageszeitung „La Repubblica“ (Dienstag). „Die Durchimpfungsrate in Italien ist sehr hoch, wir müssen uns an andere Länder anpassen, um keine Marktanteile im Tourismus zu verlieren“, so der Minister. Die Testpflicht für einreisende Ausländer müsse überdacht werden.