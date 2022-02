Italien hat Impfquote von 90 Prozent überschritten

91 Prozent der Menschen in Italien im Alter von über zwölf Jahren haben zumindest eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten, berichtete der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza. „Die Epidemiekurve sinkt, ohne dass wir einen hohen Preis für die Schließungen zahlen mussten“, sagte der Gesundheitsminister in einem TV-Interview am Sonntag. Die Regierung könne daher einiges lockern. So sei am Freitag die Maskenpflicht im Feien gefallen. „Die Maske war in den letzten Monaten ein grundlegendes Hilfsmittel und ist es immer noch: Sie sollte immer in geschlossenen Räumen und im Freien bei Menschenandrang getragen werden“, sagte Speranza. Am 31. März wird der seit zwei Jahren geltende Ausnahmezustand wegen der Pandemie nicht verlängert werden, doch das wissenschaftliche Komitee CTS, das die Regierung beraten hat, wird weiterhin im Einsatz bleiben.