„Nico hat auch während der Chemo gelächelt“

„Angefangen hat alles, als Nico fünf Jahre alt war“, erzählt seine Mama Angelika aus Krumpendorf in Kärnten. Sie kann sich noch genau an jeden Arzttermin, jede Therapie, jede OP erinnern. Nico weiß das alles nicht mehr so genau: „Das ist der Vorteil am Down-Syndrom, von dem er auch betroffen ist. Nico denkt nicht an das, was war. Nur dass sein Papa seit einem Jahr tot ist - davon redet er immer.“ So viel Leid und Schmerzen musste der Bursche in seinem jungen Leben schon durchmachen - und trotzdem gibt er nie auf, verliert nie seinen Kämpfergeist. „Sogar während der Chemotherapie hat er immer gelächelt“, ist Angelika zu Recht stolz auf ihren Sohn.