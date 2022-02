Stark! Gleich sieben ÖSV-Herren rasen in Top-10

Mit 0,84 Sekunden Rückstand auf Sieger Fossland fuhr der Vorarlberger Lukas Feurstein auf Rang zehn – und war damit gerade einmal die Nummer sieben im ÖSV-Team in Oppdal. Neben Feurstein, Danklmaier (+0,09) und Babinsky (+0,20) schafften es der Niederösterreicher Christoph Krenn (4./+0,50), der Kärntner Olympiafahrer Otmar Striedinger (6./+0,60), sowie die zeitgleich (+0,76) auf Rang acht klassierten Julian Schütter (St) und Andreas Ploier (OÖ) in die Top-10. Daniel Hemetsberger kam, wie bereits bei der Olympiaabfahrt vor zehn Tagen in Peking, nicht über Rang 21 hinaus.