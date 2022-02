Kampf gegen die Umweltkriminalität

Schließlich ziehen die organisierten Gruppen einen Vorteil aus einem hohen Maß an Straffreiheit. Sie profitieren häufig davon, dass in den nationalen Rechtsrahmen ein spezifischer Straftatbestand, der auf diese Verbrechen anwendbar wäre, fehlt, dass sie kaum verfolgt werden und dass es der Polizei an spezieller Ausbildung mangelt. Diese Vergehen kennen keine Grenzen und die mangelnde internationale Zusammenarbeit, die in diesem Bereich noch zu wenig entwickelt ist, begünstigt ihr Entstehen.